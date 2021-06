MotoGP Olanda, Mir soddisfatto: 'Non avrei potuto chiedere di meglio' (Di domenica 27 giugno 2021) Il Gran Premio d'Olanda ad Assen si è concluso con una buona terza posizione per il campione del mondo in carica Joan Mir , tornato nelle posizioni di vertice con la Suzuki GSX - RR dopo un weekend ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021) Il Gran Premio d'ad Assen si è concluso con una buona terza posizione per il campione del mondo in carica Joan Mir , tornato nelle posizioni di vertice con la Suzuki GSX - RR dopo un weekend ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Olanda Quartararo show ad Assen Tra gioie e mugugni, ad Assen e' comunque show Yamaha. La parte sorridente e' quella del solito Fabio Quartararo, campione nel Gran Premio di Olanda e sempre piu' leader della classifica piloti, che vince e festeggia in pista con mazza da golf e imitazione di Khaby Lame, nuovo fenomeno social. L'altra faccia della medaglia e' quella di ...

MotoE, Eric Granado conquista Assen, Zaccone resta leader in classifica MotoGP, Fabio Quartararo vince in Olanda e allunga in classifica L'ordine d'arrivo della corsa 1 25 51 Eric GRANADO BRA One Energy Racing Energica 156.7 12'10.143 2 20 40 Jordi TORRES SPA HP Pons 40 ...

MotoGP Olanda, LIVE: doppietta Yamaha, con Quartararo vincitore Motosprint.it VIDEO MotoGP, GP Olanda 2021: gli highlights della gara di Assen Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio d'Olanda 2021, valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP e ultimo atto prima della lunga pausa estiva di metà campionato. Doppietta Yamaha ...

MotoGp: il trionfo di Fabio Quartararo in Olanda, malissimo Valentino Rossi Fabio Quartararo conquista il Gp di Olanda di MotoGp, piazzando una doppietta Yamaha con Maverick Vinales, partito in pole position. Al terzo posto Joan Mir su Suzuki, mentre è solo sesto Francesco Ba ...

