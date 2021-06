(Di domenica 27 giugno 2021) Il governo ha rilasciato l’elenco deiche beneficeranno deidiretti. Si tratta di una quota di finanziamento pubblico per le testate che appartengono a società senza scopo di lucro o che, ad esempio, sono espressione di una minoranza. Il maggior contributo (oltre 3 milioni di euro) andrà al giornale di Bolzano in

Advertising

ilpost : I giornali che ricevono contributi pubblici (prima rata del 2020) - lucasofri : I giornali che ricevono contributi pubblici (prima rata del 2020) - fabiom71 : RT @tixxxtweety: I giornali che ricevono contributi pubblici (prima rata del 2020) - Billa42_ : Contributi pubblici: ecco i giornali che ne beneficiano - tixxxtweety : I giornali che ricevono contributi pubblici (prima rata del 2020) -

Ultime Notizie dalla rete : Contributi pubblici

Il Post

...concessioni edilizie;consorzi di bonifica; contributo Sistri (Sistema di ... diritti delle Camere di commercio; diritti di magazzinaggio; diritti erariali suspettacoli; ...Come ha testimoniato l'ultimo rendiconto, nel 2020 abbiamo messo in campo quasi sette milioni di euro, tra ristori agli eserciziper chiusure e restrizioni,ai Confidi finalizzati ...Comune premiato dalla Fiab per l’impegno a favore della mobilità sostenibile. Ormai pronto il collegamento tra le vie Sasso e Palma ...Nella provincia di Salerno sono stati intensificati i controlli in questo fine settimana con l’impegno di tutte le forze dell’ordine ...