Caso Pipitone | botta e risposta tra Nuzzi e Piera Maggio | intanto Quarto Grado fa il record di ascolti

(Di domenica 27 giugno 2021)Denisetra Gianluca, la mamma di Denise,fa ildi, il programma condotto da Gianluigie Alessandra Viero, continua a far parlare di sè. Nelle ultime settimane il programma è stato al centro delle cronache per ildella scomparsa di Denise, che ha innescato una serie di polemiche e la ...

Advertising

rumba15342942 : RT @ilfoglio_it: Dal caso Denise Pipitone a Eni e Shell. Così certi pubblici ministeri, già onnipotenti, mostrano doti sovrannaturali - Ric… - ilfoglio_it : Dal caso Denise Pipitone a Eni e Shell. Così certi pubblici ministeri, già onnipotenti, mostrano doti sovrannatural… - infoitcultura : Caso Denise Pipitone, Gianluigi Nuzzi risponde a Piera Maggio dopo la diffida a 'Quarto Grado' - blackjdragon_ : io sono disgustata su come stanno usando il caso di Denise Pipitone per fare solo notizia e la televisione mi fa so… - LuceQui12 : RT @chilhavistorai3: Maria Angioni: 'Ecco perché dopo 17 anni posso parlare'. L’ex pm del caso #DenisePipitone indagata dalla procura di #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Pipitone

Piera Maggio aveva diffidato il programma "a non trattare più ildi mia figlia, né a citare il ... Poi Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda alcune dichiarazioni rilasciate da Tony, l'ex ...Luci accese sulDenise: arriva una svolta clamorosa sul "cold case" più assurdo d'Italia. L'attenzione portata dalle rivelazioni, poi rivelatesi fallaci, che hanno portato la pista di Denise in Russia e ...Caso Denise Pipitone , Gianluigi Nuzzi sbotta a Quarto Grado , nell'ultima puntata di venerdì 25 giugno su Retequattro. Sul caso della ...Nei giorni che hanno preceduto l’ultima puntata di Quarto grado, il programma che va in onda il venerdì sera in prima serata su Retequattro condotto Gianluigi Nuzzi, Piera Maggio dopo aver subito l’at ...