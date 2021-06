Calciomercato Sassuolo, è Rovella la chiave per cedere Locatelli? (Di domenica 27 giugno 2021) Un grimaldello per aprire la porta, dietro alla quale, si annida il sogno chiamato Manuel Locatelli. Juventus e Sassuolo stanno parlando, ormai da giorni, della possibilità di portare in bianconero l’ex centrocampista del Milan che, dopo aver disputato un’ottima annata in Serie A con Roberto De Zerbi, si sta confermando anche con la Nazionale di calcio italiana ad Euro 2020. Due reti in due gare giocate grazie alla meravigliosa doppietta messa a segno contro la Svizzera. Il Calciomercato del Sassuolo è interessato a Nicolò Rovella, mediano di proprietà dei torinesi che nell’ultimo anno ha giocato al Genoa. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 giugno 2021) Un grimaldello per aprire la porta, dietro alla quale, si annida il sogno chiamato Manuel. Juventus estanno parlando, ormai da giorni, della possibilità di portare in bianconero l’ex centrocampista del Milan che, dopo aver disputato un’ottima annata in Serie A con Roberto De Zerbi, si sta confermando anche con la Nazionale di calcio italiana ad Euro 2020. Due reti in due gare giocate grazie alla meravigliosa doppietta messa a segno contro la Svizzera. Ildelè interessato a Nicolò, mediano di proprietà dei torinesi che nell’ultimo anno ha giocato al Genoa. ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Pagelle disordinate: il VAR, Chiesa e altri eroi! È dai tempi dell'università che sento parlare del calciatore del Sassuolo pronto a diventare un grande. Ecco, non posso fare altro che essergli grato perché è una delle poche cose che è rimasta tale ...

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA AUSTRIA/ Quote: Jorginho, il punto fermo ...degli Europei ed essere citato per le belle prestazioni in nazionale più che per il calciomercato? (... perché abbiamo visto tutti quello che il centrocampista del Sassuolo ha fatto nella partita contro ...

Calciomercato Sassuolo - Tutte le notizie di calciomercato CanaleSassuolo.it PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Il cuore in gol” Tuttosport apre in prima pagina con l'Italia che ha staccato il pass per i quarti di finale dopo la vittoria al 120' contro l'Austria.

Calciomercato Juventus: spunta Rovella nell'affare Locatelli Calciomercato Juventus: Rovella al Sassuolo per arrivare a Locatelli? Per questo motivo potrebbe essere inserito nell'operazione il cartellino di Nicolò Rovella, giovane talento di proprietà dei bianc ...

