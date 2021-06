Bruce Springsteen, proteste no vax allo spettacolo di Broadway (Di domenica 27 giugno 2021) Bruce Springsteen, proteste no vax alla prima dello spettacolo a Broadway. Aveva fatto il giro del mondo la decisione degli organizzatori di Springsteen On Broadway, lo spettacolo di Springsteen a New York, di ammettere allo show solo spettatori vaccinati. I vaccini però dovevano essere quelli riconosciuti dalle autorità statunitensi. Le proteste no vax sono state la conseguenza della decisione degli organizzatori. Da qui il caos e le proteste. Inizialmente, chi è vaccinato AstraZeneca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 giugno 2021)no vax alla prima dello. Aveva fatto il giro del mondo la decisione degli organizzatori diOn, lodia New York, di ammettereshow solo spettatori vaccinati. I vaccini però dovevano essere quelli riconosciuti dalle autorità statunitensi. Leno vax sono state la conseguenza della decisione degli organizzatori. Da qui il caos e le. Inizialmente, chi è vaccinato AstraZeneca ...

