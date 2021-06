Atletica, Campionati Italiani 2021: nel triplo pass olimpico per Dariya Derkach con 14.47! (Di domenica 27 giugno 2021) Sono in corso a Rovereto, in provincia di Trento, i Campionati Italiani Assoluti 2021 di Atletica leggera: allo Stadio Quercia Dariya Derkach firma il nuovo personale nel salto triplo staccando il minimo olimpico con 14.47, con un vento di +0.5 m/s. Come detto, Dariya Derkach centra il pass olimpico in quanto il minimo richiesto era di 14.32: l’azzurra fa meglio di 15 cm e vola così a Tokyo. Il percorso è di sofferenza dopo il 14.31 di Rieti: oggi 14.32 al primo salto, ma con un filo di ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Sono in corso a Rovereto, in provincia di Trento, iAssolutidileggera: allo Stadio Querciafirma il nuovo personale nel saltostaccando il minimocon 14.47, con un vento di +0.5 m/s. Come detto,centra ilin quanto il minimo richiesto era di 14.32: l’azzurra fa meglio di 15 cm e vola così a Tokyo. Il percorso è di sofferenza dopo il 14.31 di Rieti: oggi 14.32 al primo salto, ma con un filo di ...

