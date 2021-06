Nascondeva droga nel pacchetto di sigarette: arrestata una giovane (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la sera dello scorso gioved¡ gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Principe di Piemonte a Casoria presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto, all’interno di un pacchetto di sigarette, due confezioni contenenti 43 grammi circa di cocaina. A.I., 31enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la sera dello scorso gioved¡ gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Principe di Piemonte a Casoria presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto, all’interno di undi, due confezioni contenenti 43 grammi circa di cocaina. A.I., 31enne napoletana, è stataper detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

