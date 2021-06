Meteo, fine settimana rovente: previsioni e temperature (Di sabato 26 giugno 2021) Un fine settimana rovente per l’intera Italia: le previsioni Meteo per la giornata di oggi con temperature altissime. La situazione nel dettaglio. Il mare della Sardegna (Pixabay)L’Italia continua a giovare dello strapotere dell’alta pressione di origine nord-africana che ormai da una settimana non lascia la propria morsa. La situazione climatica, infatti, non cambia per questo week end che si prospetta davvero rovente. Da Nord a Sud, il caldo non lascerà un attimo di tregua alla penisola. A causa di un vortice di bassa pressione, però, nelle ore ... Leggi su vesuvius (Di sabato 26 giugno 2021) Unper l’intera Italia: leper la giornata di oggi conaltissime. La situazione nel dettaglio. Il mare della Sardegna (Pixabay)L’Italia continua a giovare dello strapotere dell’alta pressione di origine nord-africana che ormai da unanon lascia la propria morsa. La situazione climatica, infatti, non cambia per questo week end che si prospetta davvero. Da Nord a Sud, il caldo non lascerà un attimo di tregua alla penisola. A causa di un vortice di bassa pressione, però, nelle ore ...

