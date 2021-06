L'Italia soffre ma ci crede fino all'ultimo: è ai quarti (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - Dopo tantissima sofferenza, dopo un gol subito e poi fortunatamente annullato, dopo una gara combattuta ma con meno lucidità rispetto al solito, l'Italia trionfa con l'Austria 2-1 e vola ai quarti di finale di Euro 2020. Sono serviti i tempi supplementari, dopo i 90' regolamentari terminati a reti bianche. Decisivi i gol di Chiesa e Pessina nel primo extra-time, mentre il sigillo biancorosso di Kalajdzic nel finale si rivela ininfluente. Tanta amarezza per la formazione austriaca, che dopo una prova di gran carattere e aver assaporato per un attimo la gloria (Arnautovic pescato in fuorigioco in occasione della sua rete al 65'), è costretta a salutare ... Leggi su agi (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - Dopo tantissima sofferenza, dopo un gol subito e poi fortunatamente annullato, dopo una gara combattuta ma con meno lucidità rispetto al solito, l'trionfa con l'Austria 2-1 e vola aidi finale di Euro 2020. Sono serviti i tempi supplementari, dopo i 90' regolamentari terminati a reti bianche. Decisivi i gol di Chiesa e Pessina nel primo extra-time, mentre il sigillo biancorosso di Kalajdzic nel finale si rivela ininfluente. Tanta amarezza per la formazione austriaca, che dopo una prova di gran carattere e aver assaporato per un attimo la gloria (Arnautovic pescato in fuorigioco in occasione della sua rete al 65'), è costretta a salutare ...

Advertising

MarinaSereni : Ci uniamo al dolore e al cordoglio di @MSF_ITALIA per l’uccisione dei tre operatori umanitari uccisi brutalmente in… - GoalItalia : L'Italia soffre, ma si prende i quarti ?? Chi sono i tuoi top e flop ? #ItaliaAustria - CarieriF : RT @ElioLannutti: Italia-Austria 2-1, l’Italia soffre ma si qualifica: gol di Chiesa al 95', raddoppia Pessina al 104', poi accorcia Kalajd… - infoitinterno : Calcio, l'Italia soffre ma supera l'Austria ai supplementari e vola ai quarti di finale degli Europei 2021 - Lwam70242472 : RT @MarinaSereni: Ci uniamo al dolore e al cordoglio di @MSF_ITALIA per l’uccisione dei tre operatori umanitari uccisi brutalmente in #Tigr… -