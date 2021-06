Guanzate | cade dopo una curva | muore motociclista di 44 anni

Advertising

IL GIORNO

IL GIORNO

Guanzate (Como) - Un motociclista di 44 anni è morto in un incidente avvenuto alle 16.30 in via Manzoni a Guanzate. Alla guida della sua moto, è caduto in un tratto di strada rettilineo, all'uscita di una leggera curva, mentre era diretto verso la zona del Cinq Fo. Al momento non si è compreso cosa sia successo, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che sono ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto e chiarire l'esatta dinamica dello schianto.