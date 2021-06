Gigi D’Alessio e Denise Esposito, la conferma di un’amica: “È una relazione solida” (Di sabato 26 giugno 2021) Gigi D’Alessio e Denise Esposito sarebbero ormai una coppia consolidata. Il cantante napoletano ha provato per oltre un anno a tenere la sua nuova relazione lontana dai riflettori del gossip, ma il loro amore non è sfuggito ai suoi fan che lo hanno pizzicato in giro per Napoli mano nella mano con la bionda 28enne. Il video che li ha sorpresi insieme ha fatto il giro del web e ora non sembrano esserci più dubbi sulla solidità del loro legame. un’amica di Denise svela: “Si amano davvero” “Denise e Gigi si amano, stanno ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021)sarebbero ormai una coppia conta. Il cantante napoletano ha provato per oltre un anno a tenere la sua nuovalontana dai riflettori del gossip, ma il loro amore non è sfuggito ai suoi fan che lo hanno pizzicato in giro per Napoli mano nella mano con la bionda 28enne. Il video che li ha sorpresi insieme ha fatto il giro del web e ora non sembrano esserci più dubbi sulla solidità del loro legame.disvela: “Si amano davvero” “si amano, stanno ...

