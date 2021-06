Ddl civile, l’altolà del Cnf: «Non c’è efficienza se i diritti muoiono» (Di sabato 26 giugno 2021) Copyright 2021 © Il DubbioTutti i diritti sono riservati Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico – P.IVA 02897620213 Direttore ResponsabileDavide Varì Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 14 dicembre 2015 Numero iscrizione ROC 26618Pubblicazione a stampa: ISSN 2499-6009 Pubblicazione online: ISSN 2724-5942 L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) Copyright 2021 © Il DubbioTutti isono riservati Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico – P.IVA 02897620213 Direttore ResponsabileDavide Varì Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 14 dicembre 2015 Numero iscrizione ROC 26618Pubblicazione a stampa: ISSN 2499-6009 Pubblicazione online: ISSN 2724-5942 L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ethaneskin : Io schifata dai politici che continuano a dire no al ddl zan che è una cosa fondamentale per un paese civile, ma mi… - bacdotin : @LaStampa Insomma tutto di riduce al fatto che con il DDL non potranno più respingere insegnanti gay nelle loro scu… - ali_detti : RT @Gabrimariani: L’Italia è uno stato laico . Se il ddl Zan, a detta del Vaticano violasse il concordato , allora mettiamo mano al concor… - idiblue2 : @ciorancore maschio basic... benissimo?? abbiamo letto gli articoli del ddl, poi un po' di cose sul giornale e si è… - minovr69 : #DrittoeRovescio non c'è niente da fare. Un dialogo civile e pacifico sul Ddl Zan è utopia. Urla, arroganza e supponenza. No, non ci siamo. -