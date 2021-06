Come richiedere online la correzione dei dati all’anagrafe (Di sabato 26 giugno 2021) Sul portale di Anpr è disponibile il servizio “Rettifica dati”, attraverso il quale sarà possibile verificare la propria scheda anagrafica e chiederne eventuali correzioni da remoto Un passo alla volta l’epoca delle code agli sportelli e delle interminabili ore nei labirinti della pubblica amministrazione sta per finire. Da giovedì 24 giugno sono attive le nuove funzioni digitali dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Dopo la prima fase di sperimentazione, le cittadine e i cittadini registrati potranno chiedere online la correzione dei dati anagrafici, senza recarsi agli uffici comunali. Sul portale ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) Sul portale di Anpr è disponibile il servizio “Rettifica”, attraverso il quale sarà possibile verificare la propria scheda anagrafica e chiederne eventuali correzioni da remoto Un passo alla volta l’epoca delle code agli sportelli e delle interminabili ore nei labirinti della pubblica amministrazione sta per finire. Da giovedì 24 giugno sono attive le nuove funzioni digitali dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Dopo la prima fase di sperimentazione, le cittadine e i cittadini registrati potranno chiedereladeianagrafici, senza recarsi agli uffici comunali. Sul portale ...

