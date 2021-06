Ascolti tv 25 giugno 2021: Masantonio parte in salita, tutti i dati (Di sabato 26 giugno 2021) Ascolti tv La nuova fiction di Canale 5 non riesce a vincere la serata, battuta dal film di Rai Uno e da Rete 4: tutti i dati di ieri Pubblicato su 26 giugno 2021 Non è partito bene Masantonio – Sezione Scomparsi: gli Ascolti tv di venerdì 25 giugno 2021 non hanno incoronato la nuova fiction di Canale 5 come vincitore di serata. La scelta in casa Mediaset di collocare una nuova fiction nelle serate estive ha fatto sorgere diversi punti interrogativi in una parte del pubblico, in effetti. Perché mandare ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021)tv La nuova fiction di Canale 5 non riesce a vincere la serata, battuta dal film di Rai Uno e da Rete 4:di ieri Pubblicato su 26Non è partito bene– Sezione Scomparsi: glitv di venerdì 25non hanno incoronato la nuova fiction di Canale 5 come vincitore di serata. La scelta in casa Mediaset di collocare una nuova fiction nelle serate estive ha fatto sorgere diversi punti interrogativi in unadel pubblico, in effetti. Perché mandare ...

Advertising

95_addicted : RT @fabiofabbretti: #Masantonio parte basso (10.1% di share), Rai1 al 10.7% con #SeparatiMaNonTroppo. #QuartoGrado cresce (12.1%) https://… - 95_addicted : RT @fabiofabbretti: Ottima chiusura ieri per #OggièUnAltroGiorno (16.5%) che batte #MrWrong (15.7%) - CanyamanLe : ??Ascolti della puntata di Venerdì 25 Giugno di #MrWrong #lezionidamore ? Share al 15,7 % ?1.768.000 di Telespet… - zazoomblog : Ascolti tv 24 giugno digital e pay: La Copa per i super appassionati. Barbieri in evidenza in Maremma Marella sul G… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 25 giugno: Separati ma non troppo batte Masantonio. Ma è Nuzzi che fa il botto ‘sfidando’ Piera Maggio (… -