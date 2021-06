Al Tour de France vince Alaphilippe. Una questione di inesorabilità (Di sabato 26 giugno 2021) Lì dove finisce la terra, Finis terrae almeno per i romani, lì dove c’è la punta del mondo, Penn-ar-bed almeno per i bretoni, Julian Alaphilippe ha iniziato a costruire il suo mondo, versione estiva. Ci pensava da mesi, si augurava potesse andare in un certo modo. Lo stesso che ha messo in scena negli ultimi chilometri della prima tappa del Tour de France. Ci teneva. Per dedicare la vittoria al figlio nato da poco, per vestire subito la maglia gialla, per rinfrescare un po’ le statistiche. Una vittoria di un Francese nella prima tappa mancava da vent’anni, dal 2001, dal successo di Christophe Moreau nella cronometro di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 giugno 2021) Lì dove finisce la terra, Finis terrae almeno per i romani, lì dove c’è la punta del mondo, Penn-ar-bed almeno per i bretoni, Julianha iniziato a costruire il suo mondo, versione estiva. Ci pensava da mesi, si augurava potesse andare in un certo modo. Lo stesso che ha messo in scena negli ultimi chilometri della prima tappa delde. Ci teneva. Per dedicare la vittoria al figlio nato da poco, per vestire subito la maglia gialla, per rinfrescare un po’ le statistiche. Una vittoria di unse nella prima tappa mancava da vent’anni, dal 2001, dal successo di Christophe Moreau nella cronometro di ...

