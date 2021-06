Uomini e Donne, Sara Affi Fella ricorre alla chirurgia estetica (Di venerdì 25 giugno 2021) Sara Affi Fella è una delle protagoniste indiscusse del dating show Uomini e Donne, anche se ormai ha abbandonato la televisione. La ragazza è apparsa per la prima volta con il suo fidanzato Nicola Panico a Temptation Island. Ad oggi, la giovane è seguitissima sui social ed è madre del piccolo Tommaso. Proprio grazie alla L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 25 giugno 2021)è una delle protagoniste indiscusse del dating show, anche se ormai ha abbandonato la televisione. La ragazza è apparsa per la prima volta con il suo fidanzato Nicola Panico a Temptation Island. Ad oggi, la giovane è seguitissima sui social ed è madre del piccolo Tommaso. Proprio grazieL'articolo

Advertising

matteosalvinimi : GRAZIE! Invece di essere indagati, donne e uomini in divisa andrebbero solo ringraziati! #iostoconilpoliziotto ??… - FratellidItalia : ?? Noi stiamo con i nostri uomini e le nostre donne in divisa ?????????????? ?? Link: - ale_villarosa : Per “Commissario straordinario” #Draghi, lo chiamo così perché mi vergogno a chiamarlo premier, non esistono uomini… - MinervaArmata : Properzia de’ Rossi da Bologna, giovane virtuosa, non solamente nelle cose di casa, come l’altre, ma in infinite sc… - IsaeChia : #UominieDonne, dopo aver parlato dell’ ‘amicizia speciale’ con Tommaso Zorzi l’ex tronista Mariano Catanzaro sarebb… -