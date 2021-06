Uccide la figlioletta di 2 giorni perché non smetteva di piangere In carcere i detenuti si vendicano in questo modo

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 25 giugno 2021) Inesiste una sorta di codice d’onore che vieta di far del male ai bambini, e chi lo fa deve essere punito; ed è esattamente quello che è successo qualche anno fa neldi Wakefield, nel West Yorks, Regno Unito a tal Liam Deane, un 22enne che stava scontando una pena per omicidio. L’infanticida Ma non un omicidio qualunque, bensì uno dei più tremendi: quello della figlia di appena 2di vita,con il suo pianto gli dava fastidio; l’uomo dunque le ha sferrato un pugnondola. Secondo quanto riportato da Closeronline: “teneva in braccio sua figlia Luna di due ...