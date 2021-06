Pellicce | decisione storica in Israele | sarà vietato venderle | “infligge crudeltà e sofferenze indescrivibili”

(Di venerdì 25 giugno 2021)è il primo Paese al mondo a vietare la vendita dicon un emendamento di legge. “L’industria della pelliccia causa la morte di centinaia di milioni di animali in tutto il mondo – ha affermato Gila Gamliel, Ministro della Protezione Ambientale – e“. Soddisfazione dalle associazioni animaliste per questo traguardo storico.contro la “brutale industria dell’omicidio“ Il divietoattivo da fine anno, ma è un importante segnale di cambiamento. Prima di ...

L'azienda canadese smetterà di acquistare pellicce entro la fine del 2021 e cesserà la produzione con pelliccia in tutti i suoi capi entro la fine del 2022.