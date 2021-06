Muore in mare dopo aver salvato la figlia e due ragazze in balia delle onde (Di venerdì 25 giugno 2021) E' Fernando Porcu , 60 anni di Villamar, centro a una quarantina di chilometri da Cagliari, l'eroe morto a Marina di Arbus dopo aver s alvato la figlia e altre due sue amiche . Secondo quanto raccolto ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 giugno 2021) E' Fernando Porcu , 60 anni di Villamar, centro a una quarantina di chilometri da Cagliari, l'eroe morto a Marina di Arbuss alvato lae altre due sue amiche . Secondo quanto raccolto ...

