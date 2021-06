MotoGP Olanda | Oliveira | ' Concentrati per passare in Q2'

Advertising

SkySportMotoGP : VIOLENTO HIGHSIDE PER MARQUEZ (-30' #FP2) Il pilota Honda si è subito rialzato IL LIVE ? - SkySportMotoGP : Dopo l'assenza nel 2020 a causa del Covid, la MotoGP torna nello storico circuito di Assen, tracciato definito l'Un… - STnews365 : MotoGP Assen, Valentino Rossi: 'Il feeling è buono, posso fare una gara decente'. Le parole del Dottore al termine… - fainformazione : MotoGP, è stato Vinales il più veloce nelle libere del venerdì del GP d'Olanda Nelle libere del venerdì del GP d'O… - fainfosport : MotoGP, è stato Vinales il più veloce nelle libere del venerdì del GP d'Olanda Nelle libere del venerdì del GP d'O… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Olanda

, Domenica 27 giugno c'è il GP d'sul mitico circuito di Assen. Tre Ducati alla caccia della Yamaha del leader Quartararo . Presentato giovedì scorso il team di Valentino Rossi ...Cristiano, bisogna giocare meglio .', Pol Espargarò: 'Mi sono divertito di nuovo a guidare'MotoGP GP Olanda Assen incidente Marquez – Vi riportiamo la brutta caduta di Marc Marquez nella seconda sessione di libere valide per il Gran Premio d'Olanda, nono appuntamento del mondiale 2021 di Mo ...MotoGP GP Olanda Assen Ducati Pramac – Sesto crono per Johann Zarco al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio d'Olanda, nono appuntamento del mondiale 2021 di MotoGP. In una ...