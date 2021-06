Mese del Pride, Zalando colora le strade di Milano e Roma (Di venerdì 25 giugno 2021) Le strade di Milano e Roma si colorano dei toni dell’arcobaleno. Così Zalando, la piattaforma online di moda e lifestyle, celebra la comunità Lgbtqi+ con creatività ed arte attraverso una serie di collaborazioni con attivisti e artisti multidisciplinari. Dopo aver lanciato lo scorso Mese la propria strategia di diversità e inclusione, ‘do.Better’, per dare spazio alla diversità di talenti, leader, clienti e partner, Zalando ha scelto il Mese del Pride per rafforzare l’impegno a supporto dell’inclusività, per una ripartenza che sia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021) Ledisino dei toni dell’arcobaleno. Così, la piattaforma online di moda e lifestyle, celebra la comunità Lgbtqi+ con creatività ed arte attraverso una serie di collaborazioni con attivisti e artisti multidisciplinari. Dopo aver lanciato lo scorsola propria strategia di diversità e inclusione, ‘do.Better’, per dare spazio alla diversità di talenti, leader, clienti e partner,ha scelto ildelper rafforzare l’impegno a supporto dell’inclusività, per una ripartenza che sia ...

