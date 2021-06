L’Inter cerca il sostituto di Hakimi: Inzaghi ha chiesto… Lazzari (Di venerdì 25 giugno 2021) L’Inter è alla ricerca di un terzino in grado di sostituire al meglio Hakimi. Continua il ridimensionamento del club nerazzurro, i problemi dal punto di vista economico rischiano di indebolire seriamente la squadra, sarà molto difficile confermarsi anche nella prossima stagione. Il passo indietro di Antonio Conte è stato pesantissimo, è arrivato un allenatore comunque bravo come Simone Inzaghi ma che dovrà ambientarsi velocemente in una piazza con ambizioni importanti. L’Inter dovrà muoversi inizialmente in uscita, Hakimi è vicinissimo al Psg, Lautaro Martinez dovrebbe essere il secondo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 giugno 2021)è alla ridi un terzino in grado di sostituire al meglio. Continua il ridimensionamento del club nerazzurro, i problemi dal punto di vista economico rischiano di indebolire seriamente la squadra, sarà molto difficile confermarsi anche nella prossima stagione. Il passo indietro di Antonio Conte è stato pesantissimo, è arrivato un allenatore comunque bravo come Simonema che dovrà ambientarsi velocemente in una piazza con ambizioni importanti.dovrà muoversi inizialmente in uscita,è vicinissimo al Psg, Lautaro Martinez dovrebbe essere il secondo ...

Advertising

Chabin_973 : RT @MrGnotizie: Dalla nostra live di ieri abbiamo anticipato : - per Hakimi tra PSG e Inter c'è ancora una distanza economica - l'Inter cer… - filippodipaila : @mdimagritt Cottarelli? Tante marchette in TV. Ma nessuno lo prende. Cerca spazio inventandosi l'azionato popolare pro Inter. - WalterAsgardian : RT @MrGnotizie: Dalla nostra live di ieri abbiamo anticipato : - per Hakimi tra PSG e Inter c'è ancora una distanza economica - l'Inter cer… - BassottoLuca : @FFunesto @ClaudioGargiu17 @AntoVitiello Non mi sembra tu abbia capito molto di come è andata la vicenda, si cerca… - pupi3campionati : RT @FcInterNewsit: CdS - L'Inter vuole Raspadori: colloqui con l'agente, si cerca di ottenere una prelazione -