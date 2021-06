Harry e Archie a Londra: è tregua? (Di venerdì 25 giugno 2021) Secondo un esperto reale che ha parlato con “Closer”, ripreso dal “Sun”, Harry non sarà da solo in occasione del rientro in Inghilterra per inaugurare la statua dedicata a Diana, l’1 luglio. Con lui potrebbe esserci il piccolo Archie, contrariamente a quanto all’inizio avrebbe deciso la moglie Meghan. Secondo gli esperti reali Meghan Markle non vorrebbe più mettere piede sul suolo britannico, ma avrebbe anche impedito al marito Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 giugno 2021) Secondo un esperto reale che ha parlato con “Closer”, ripreso dal “Sun”,non sarà da solo in occasione del rientro in Inghilterra per inaugurare la statua dedicata a Diana, l’1 luglio. Con lui potrebbe esserci il piccolo, contrariamente a quanto all’inizio avrebbe deciso la moglie Meghan. Secondo gli esperti reali Meghan Markle non vorrebbe più mettere piede sul suolo britannico, ma avrebbe anche impedito al marito Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

ReTwitStorm_ita : “L’ha #Fatto #Eccome”. #Harry e #Meghan #Markle non #Hanno #Detto tutta la verità. Nemmeno sul figlio Archie… - infoitcultura : Harry a Londra senza il piccolo Archie: la Regina Elisabetta disperata parla attraverso Zoom - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Clamoroso passo indietro, Harry e Meghan ci hanno ripensato? Il 'ramoscello d'ulivo' alla Regina #royalfamily #meghanmarkle #… - infoitcultura : Meghan Markle e Harry, bugie da Oprah: «Carlo ha continuato a mantenerli, per Archie rifiutato un titolo solo per i… - IOdonna : Non è vero che Carlo si è rifiutato di mantenere Harry e Meghan dopo la Megxit. E così per il titolo di Archie, che… -