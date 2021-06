Filippa Lagerback | che incanto! In spiaggia fa sognare | “Lo saprò presto”

(Di venerdì 25 giugno 2021)ha incantato Instagram con una foto mentre si trova in. La conduttrice ha aggiunto anche la sua ironia. Ecco tutti i dettagli.si è unita… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL TELEVISIONE ?????? Vota, RT e fai votare il MIGLIORE SHOWGIRL di tutti i tempi QUARTI DI FI… - VelvetPetsIta : Daniele Bossari e Filippa Lagerback: il loro amatissimo cane Whisky Bossari è una star del web #VelvetPets #Velvet… - fashiongenus : A lezione di sostenibilità con Filippa Lagerbäck - SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL TELEVISIONE ?????? Vota, RT e fai votare il MIGLIORE SHOWGIRL di tutti i tempi QUARTI DI FI… - e_cavagna : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL TELEVISIONE ?????? Vota, RT e fai votare il MIGLIORE SHOWGIRL di tutti i tempi QUARTI DI FI… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippa Lagerback

BlogLive.it

Numerosi anche i messaggi da parte degli amici vip come quelli di Samantha De Grenet, Federica Fontana, Melissa Satta, Jorge Lorenzo, Luca Marin eLagerbäck ha commentato "amore!" , mentre la conduttrice Federica Fontana scrive "Auguri" . "Felicidades laurita!!!" ha commentato il pilota Jorge Lorenzo , suo conterraneo. "Amoooreeee?.ora ...Filippa Lagerback ha pubblicato una foto mentre si trova in spiaggia in costume. La conduttrice, però, ha aggiunto anche la sua ironia.Al settimanale Diva e donna il conduttore Daniele Bossari, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, racconta la nuova vita che a breve ...