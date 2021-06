Farmaci | AbbVie | ' Ok Chmp Ema per anti - dermatite atopica da moderata a grave'

(Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu -annuncia che il Comitato per i medicinali ad uso umano(Committee for Medicinal Products for Human Use) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha rilasciato il proprio ...

Yahoo Finanza

... al punto da condizionarne le scelte e lo stile di vita." dichiara Annalisa Iezzi, Direttore medico,Italia. "Accogliamo con soddisfazione il parere positivo del Chmp, poiché - sottolinea - ...La mossa più grande cheha fatto finora è l' acquisizione in contanti e azioni di Allergan nel 2020, che ha aggiunto una nuova linea dial suo portafoglio e si tradurrà in più di 2 ...Condividi questo articolo:Roma, 25 giu (Adnkronos Salute) – AbbVie annuncia che il Comitato per i medicinali ad uso umano Chmp (Committee for Medicinal Products for Human Use) dell’Agenzia Europea per ...Approvazione europea, basata su due trial clinici, per venetoclax in combinazione con un agente ipometilante per il trattamento della leucemia mieloide acuta.