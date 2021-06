Davvero la Chiesa deve 5 miliardi di imposte allo Stato italiano? (Di venerdì 25 giugno 2021) VaticanoLa questione delle tasse sugli immobili non pagate dalla Chiesa italiana risale a una legge del secondo governo Berlusconi che decise l’esenzione Ici anche per gli edifici con finalità commerciale di proprietà di enti religiosi. Il successivo governo Prodi tentò di limitare la portata solo a quelli “non esclusivamente commerciali”. Secondo alcune interpretazioni, la presenza di una cappella poteva essere un salvacondotto, essendo i luoghi di culto da sempre esenti Ici (Imposta comunale sugli immobili). Una “pezza” che però alleggeriva il carico fiscale di una serie di strutture e che quindi non fermò le polemiche, seguite dalla svolta Imu col governo Monti e da una ... Leggi su wired (Di venerdì 25 giugno 2021) VaticanoLa questione delle tasse sugli immobili non pagate dallaitaliana risale a una legge del secondo governo Berlusconi che decise l’esenzione Ici anche per gli edifici con finalità commerciale di proprietà di enti religiosi. Il successivo governo Prodi tentò di limitare la portata solo a quelli “non esclusivamente commerciali”. Secondo alcune interpretazioni, la presenza di una cappella poteva essere un salvacondotto, essendo i luoghi di culto da sempre esenti Ici (Imposta comunale sugli immobili). Una “pezza” che però alleggeriva il carico fiscale di una serie di strutture e che quindi non fermò le polemiche, seguite dalla svolta Imu col governo Monti e da una ...

