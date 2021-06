Caricabatterie non originale? HarmonyOS 2.0 lo segnala agli utenti (Di venerdì 25 giugno 2021) Alcuni smartphone in Cina hanno già iniziato a ricevere HarmonyOS 2.0, il sistema operativo proprietario di casa Huawei, che ha ufficialmente dato il via ad una nuova era per l’OEM. Quello che forse ancora nessuno sapeva è che l’ecosistema pare essere capace di accorgersi che si sta utilizzando, per la ricarica del dispositivo, un caricabatteria non originale, avvisando l’utente tramite una notifica apposita. Il messaggio fa sapere, in genere, che la ricarica appare lenta, e che l’alimentatore non ha superato il protocollo di rilevamento della ricarica rapida, che impedisce allo smartphone di ricaricarsi velocemente. Il Product Manager di Huawei Bruce ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 giugno 2021) Alcuni smartphone in Cina hanno già iniziato a ricevere2.0, il sistema operativo proprietario di casa Huawei, che ha ufficialmente dato il via ad una nuova era per l’OEM. Quello che forse ancora nessuno sapeva è che l’ecosistema pare essere capace di accorgersi che si sta utilizzando, per la ricarica del dispositivo, un caricabatteria non, avvisando l’utente tramite una notifica apposita. Il messaggio fa sapere, in genere, che la ricarica appare lenta, e che l’alimentatore non ha superato il protocollo di rilevamento della ricarica rapida, che impedisce allo smartphone di ricaricarsi velocemente. Il Product Manager di Huawei Bruce ...

Caricabatterie non originale? HarmonyOS 2.0 lo segnala agli utenti OptiMagazine Huawei HarmonyOS 2 riconosce i caricabatterie falsi (e ti avverte) Huawei Harmony OS 2 è in grado di riconoscere i caricabatterie falsi, ma non solo: disattiva anche la ricarica rapida in assenza dei protocolli di sicurezza.

HarmonyOS 2.0 si accorge se si sta usando un caricabatterie non originaleHDblog.it ra le novità di HarmonyOS 2.0, ce n’è una piccola che comporta la comparsa di un avviso quando l’utente sta usando un alimentatore non ufficiale per ricaricare lo smartphone.Read More. Advertisements ...

