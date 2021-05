Torna Thomas Edison ne I Misteri di Murdoch 8 con gli episodi del 24 maggio su Giallo (Di lunedì 24 maggio 2021) Si avvicina al giro di boa la programmazione de I Misteri di Murdoch 8 su Giallo: la serie investigativa in costume, di produzione canadese, è in onda su Giallo in prima visione in chiaro ogni lunedì, con due episodi in prima serata. L’appuntamento del 24 maggio con I Misteri di Murdoch 8 riguarda gli episodi 7 e 8, con due nuove indagini che arrivano dopo le nozze del protagonista William Murdoch (interpretato da Yannick Bisson) con la sua compagna Julia (Hélène Joy) e un viaggio di nozze molto movimentato. Stavolta il protagonista de I Misteri di Murdoch 8 incontrerà nuovamente un personaggio storico già apparso in precedenza nella serie: si tratta del più grande inventore ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Si avvicina al giro di boa la programmazione de Idi8 su: la serie investigativa in costume, di produzione canadese, è in onda suin prima visione in chiaro ogni lunedì, con duein prima serata. L’appuntamento del 24con Idi8 riguarda gli7 e 8, con due nuove indagini che arrivano dopo le nozze del protagonista William(interpretato da Yannick Bisson) con la sua compagna Julia (Hélène Joy) e un viaggio di nozze molto movimentato. Stavolta il protagonista de Idi8 incontrerà nuovamente un personaggio storico già apparso in precedenza nella serie: si tratta del più grande inventore ...

