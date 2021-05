“Stiamo salendo in funivia”, aveva scritto Roberta ai familiari. E’ stato il suo ultimo messaggio (Di lunedì 24 maggio 2021) Roberta Pistolato era in gita sul lago Maggiore per festeggiare il compleanno insieme al marito Angelo Vito Gasparro. Alle 11 del mattino, l’ultimo messaggio inviato alla famiglia prima della tragedia. “Stiamo salendo in funivia“. Un messaggio normale, per condividere l’emozione di una giornata felice, trascorsa con il marito per festeggiare il proprio compleanno. Senza sapere L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 24 maggio 2021)Pistolato era in gita sul lago Maggiore per festeggiare il compleanno insieme al marito Angelo Vito Gasparro. Alle 11 del mattino, l’inviato alla famiglia prima della tragedia. “in“. Unnormale, per condividere l’emozione di una giornata felice, trascorsa con il marito per festeggiare il proprio compleanno. Senza sapere L'articolo proviene da Leggilo.org.

La famiglia in Puglia però non ha più avuto sue notizie dalle 11, quando la 40/enne ha inviato alla sorella l'ultimo sms: "Stiamo salendo in funivia". Roberta era fresca di studi in Medicina

Funivia Mottarone, l'ultimo sms di Roberta prima dell'incidente "Stiamo salendo sulla funivia". Cinque parole, scritte alla sorella pochi minuti prima del disastro. Roberta Pistolato è una delle 14 vittime dell' incidente della funivia del Mottarone

Con il marito si era trasferita nel Piacentino per lavoro. Erano a Stresa in gita, festeggiavano i 40 anni di lei

Tragedia di Stresa, cinque famiglie sterminate. I soccorritori: "Un urto tremendo" Sono le cinque famiglie devastate dall' incidente di Stresa dove per il cedimento di un cavo della funivia una cabina è precipitata uccidendo i passeggeri.

La famiglia in Puglia però non ha più avuto sue notizie dalle 11, quando la 40/enne ha inviato alla sorella l'ultimo sms: "in funivia". Roberta era fresca di studi in Medicina e ...sulla funivia". Cinque parole, scritte alla sorella pochi minuti prima del disastro. Roberta Pistolato è una delle 14 vittime dell' incidente della funivia del Mottarone, si trovava ...Con il marito si era trasferita nel Piacentino per lavoro. Erano a Stresa in gita, festeggiavano i 40 anni di lei ...Sono le cinque famiglie devastate dall' incidente di Stresa dove per il cedimento di un cavo della funivia una cabina è precipitata uccidendo i passeggeri. “Stiamo salendo in funivia”, scriveva poco p ...