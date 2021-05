“È successo prima dello schianto”. Funivia di Mottarone, il racconto dei testimoni oculari: “Tutto in 10 secondi” (Di lunedì 24 maggio 2021) “Un forte sibilo prima, dopo abbiamo visto la cabina retrocedere velocemente per poi essere sbalzata via al momento dello schianto contro il pilone”. A parlare della tragedia della Funivia di Mottarone è Marcella Severino, sindaca di Stresa, ha passato il pomeriggio su, in cima al monte, sul luogo della strage. Quando è stato il momento di fare la conta dei morti, quando si è saputo che anche uno dei bambini portati in ospedale non era sopravvissuto e proprio mentre le passava davanti il primo carro funebre, la sindaca è scoppiata a piangere pensando proprio a loro, a quei bimbetti perduti nella sua terra, nel suo pomeriggio di sole. “È una scena devastante”, ha provato a descrivere quel che ha visto. “È un brutto momento per me, per la nostra comunità e per tutt’Italia”. Come sappiamo fin troppo bene, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) “Un forte sibilo, dopo abbiamo visto la cabina retrocedere velocemente per poi essere sbalzata via al momentocontro il pilone”. A parlare della tragedia delladiè Marcella Severino, sindaca di Stresa, ha passato il pomeriggio su, in cima al monte, sul luogo della strage. Quando è stato il momento di fare la conta dei morti, quando si è saputo che anche uno dei bambini portati in ospedale non era sopravvissuto e proprio mentre le passava davanti il primo carro funebre, la sindaca è scoppiata a piangere pensando proprio a loro, a quei bimbetti perduti nella sua terra, nel suo pomeriggio di sole. “È una scena devastante”, ha provato a descrivere quel che ha visto. “È un brutto momento per me, per la nostra comunità e per tutt’Italia”. Come sappiamo fin troppo bene, ...

