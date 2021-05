Calcio: gol e tifosi, Inter e' gran festa scudetto (Di lunedì 24 maggio 2021) La coppa dello scudetto alzata al cielo, i tifosi dentro e fuori San Siro, una goleada all'Udinese (5 - 1) per chiudere la stagione con la piu' classica ciliegina sulla torta tricolore. E poi le ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 24 maggio 2021) La coppa delloalzata al cielo, identro e fuori San Siro, una goleada all'Udinese (5 - 1) per chiudere la stagione con la piu' classica ciliegina sulla torta tricolore. E poi le ...

Advertising

OptaPaolo : 10 - Franck Kessié è il primo giocatore del Milan ad andare in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A su ca… - SkySport : ATALANTA-MILAN 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Kessié (43') ? rig. #Kessié (90+3') ?? - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Verona 1-1, rete di Faraoni M. (VER) - francescoargon1 : @Gix74 @acafaro65 @IMLautar0 @Tommasolabate ce gente che ama un calcio in cui il torino in lotta retrocessione gioc… - dievve : Calcio: gol e tifosi, Inter e' gran festa scudetto -