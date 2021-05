Un viaggio nell’Estremo Oriente attraverso quattro nuove letture

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) Nella collana Asiasphere (collana di narrative dell’Asia orientale e del Sudest asiatico diretta da Gianluca Coci per conto di Atmosphere Libri), tra le ultime uscite ci sonotitoli molto interessanti. Il primo, Mosè sulla pianura (traduzione e cura di Paolo Magagnin), è dell’autore cinese Shuang Xuetao, gli altri tre sono di scrittori giapponesi e si tratta de La coppa di Apollo, di Mishima Yukio (traduzione e postfazione di Maria Chiara Migliore), I gatti non ridono, di Mukai K?suke (traduzione e postfazione di Daniela Guarino) e La casa impura, di Ono Fuyumi (traduzione e postfazione di Stefano Lo Cigno). Mosè sulla pianura, di Shuang Xuetao, è una riuscita raccolta di racconti di uno dei maggiori autori del cosiddetto “Gruppo dei nuovi scrittori del Nordest”. Si tratta di scrittori nati in famiglie operaie e che attingono a piene mani dall’esperienza ...