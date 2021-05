Tragedia Mottarone: Gelmini chiama Cirio, ‘cordoglio e vicinanza a comunità’ (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha sentito telefonicamente il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in merito alla Tragedia della funivia precipitata tra Stresa e Mottarone. Il ministro Gelmini ha espresso al presidente Cirio cordoglio per le vittime e vicinanza alla comunità piemontese. Le notizie sulle cause dell’incidente sono ancora da accertare. I feriti sono stati tempestivamente trasferiti nei più vicini centri ospedalieri. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella, ha sentito telefonicamente il presidente della Regione Piemonte, Alberto, in merito alladella funivia precipitata tra Stresa e. Il ministroha espresso al presidentecordoglio per le vittime ealla comunità piemontese. Le notizie sulle cause dell’incidente sono ancora da accertare. I feriti sono stati tempestivamente trasferiti nei più vicini centri ospedalieri. L'articolo CalcioWeb.

