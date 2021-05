Tragedia Mottarone: Carfagna, ‘vicina a vittime e bimbi feriti’ (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Sono profondamente addolorata dalla notizia dell’incidente alla funivia Stresa-Mottarone. Una Tragedia inaudita. Sono vicina alle famiglie delle vittime e mi stringo a chi è sopravvissuto e sta lottando in ospedale, con un pensiero ai bimbi feriti”. Così la ministra Mara Carfagna su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Sono profondamente addolorata dalla notizia dell’incidente alla funivia Stresa-. Unainaudita. Sono vicina alle famiglie dellee mi stringo a chi è sopravvissuto e sta lottando in ospedale, con un pensiero aiferiti”. Così la ministra Marasu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - EnricoLetta : Sgomento, seguo le notizie della tragedia della funivia di #Verbania #Mottarone in una domenica che sarebbe dovuta… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - simonsaid66 : Saliti a 13 le vittime.. fune si spezza.. spero sia stata fatta tutta la manutenzione richiesta.. spero.. ???? -