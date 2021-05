Tragedia funivia sul Mottarone, Draghi: “Il cordoglio per le vittime, il pensiero è rivolto ai bimbi” (Di domenica 23 maggio 2021) Appresa la drammatica notizia, il premier Draghi si è subito messo in contatto con Enrico Giovannini (ministro delle Infrastrutture e Mobiità Sostenibili), con la Protezione Civile e con le autorità locali, per seguire ogni aggiornamento inserito alla terribile disgrazia accaduta stamane sul Mottarone. Ministro Giovannini: “Subito una commissione per verificare i controlli svolti sull’impianto” Dal canto suo il ministro Giovannini, dopo aver rimarcato che “la sicurezza deve essere la priorità numero uno di chi gestisce impianti di vario tipo”, ha commentato che “Si tratta di un evento drammatico che stiamo seguendo con la massima attenzione. Ho parlato con la capo dipartimento dei Vigili del Fuoco e con il capo dipartimento della Protezione Civile. Il nostro pensiero va a quanti sono stati coinvolti e il Ministero ha avviato procedure ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Appresa la drammatica notizia, il premiersi è subito messo in contatto con Enrico Giovannini (ministro delle Infrastrutture e Mobiità Sostenibili), con la Protezione Civile e con le autorità locali, per seguire ogni aggiornamento inserito alla terribile disgrazia accaduta stamane sul. Ministro Giovannini: “Subito una commissione per verificare i controlli svolti sull’impianto” Dal canto suo il ministro Giovannini, dopo aver rimarcato che “la sicurezza deve essere la priorità numero uno di chi gestisce impianti di vario tipo”, ha commentato che “Si tratta di un evento drammatico che stiamo seguendo con la massima attenzione. Ho parlato con la capo dipartimento dei Vigili del Fuoco e con il capo dipartimento della Protezione Civile. Il nostrova a quanti sono stati coinvolti e il Ministero ha avviato procedure ...

