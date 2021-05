Traffico Roma del 23-05-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 maggio 2021) Luceverdetrovati a questo primo appuntamento di oggi Buona giornata da Simona Cerchiara domenica mattina al momento senza disagi discorrevole le principali strade compra il raccordo anulare il tratto urbano dell’a24 e la tangenziale Tuttavia in via Noale prestare attenzione a un incidente ci troviamo in zona La Rustica questa domenica a tornà via l’iniziativa volta ad agevolare gli spostamenti di pedoni e cicloamatori dalle 10 alle 19 isole pedonali numerose strade tra il centro e le zone circostanti con conseguente le azioni e chiusura la circolazione per auto e moto e per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio accurato e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità