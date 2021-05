Serie A, “Non è il club”: ore 22.45 live su Facebook, YouTube e Twitch! (Di domenica 23 maggio 2021) "Non è il club“: la trasmissione di Mediagol sulla Serie A.Il massimo campionato italiano volge al termine dopo un'annata scoppiettante e piena di emozioni.L'Inter, dopo aver vinto lo Scudetto con largo anticipo, festeggia in quel di San Siro con 1000 presenti tra sponsor e invitati.VIDEO Inter, è il giorno della premiazione: dirigibile in cielo, che festa fuori San Siro!La lotta per staccare il pass per la prossima Champions League si deciderà questa sera con Milan, Napoli e Juventus che avranno a disposizione novanta minuti per cambiare il proprio destino. I rossoneri sul campo della Dea di Gasperini tenteranno l'impresa per raggiungere un traguardo costruito con cura da Stefano Pioli & Co. La compagine partenopea avrà l'opportunità di qualificarsi alla massima competizione europea battendo il Verona di Juric allo stadio Diego Armando Maradona. ... Leggi su mediagol (Di domenica 23 maggio 2021) "Non è il“: la trasmissione di Mediagol sullaA.Il massimo campionato italiano volge al termine dopo un'annata scoppiettante e piena di emozioni.L'Inter, dopo aver vinto lo Scudetto con largo anticipo, festeggia in quel di San Siro con 1000 presenti tra sponsor e invitati.VIDEO Inter, è il giorno della premiazione: dirigibile in cielo, che festa fuori San Siro!La lotta per staccare il pass per la prossima Champions League si deciderà questa sera con Milan, Napoli e Juventus che avranno a disposizione novanta minuti per cambiare il proprio destino. I rossoneri sul campo della Dea di Gasperini tenteranno l'impresa per raggiungere un traguardo costruito con cura da Stefano Pioli & Co. La compagine partenopea avrà l'opportunità di qualificarsi alla massima competizione europea battendo il Verona di Juric allo stadio Diego Armando Maradona. ...

