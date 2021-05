Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni del match: ultimo ballo per De Zerbi (Di domenica 23 maggio 2021) Ancora in corsa per un posto nella nuova Conference League, il Sassuolo deve vincere e sperare in un passo falso della Roma L’ultima giornata di Serie A vede in scena al Mapei Stadium, teatro della finale di Coppa Italia mercoledì sera, il Sassuolo contro la Lazio. Ormai acclarato l’addio di De Zerbi, la partita di questa sera potrebbe rappresentare l’ultimo ballo per diversi protagonisti neroverdi. QUI Sassuolo – Con l’obiettivo della Conference League ancora raggiungibile, De Zerbi schiererà il miglior undici disponibile per agguantare un risultate che avrebbe dell’incredibile. Out Magnanelli e Raspadori per noie muscolari, la difesa sarà composta dalla coppia di centrali Chiriches e Ferrari con Toljan e Kyruakopoulos sulle fasce. Sulla ... Leggi su zon (Di domenica 23 maggio 2021) Ancora in corsa per un posto nella nuova Conference League, ildeve vincere e sperare in un passo falso della Roma L’ultima giornata di Serie A vede in scena al Mapei Stadium, teatro della finale di Coppa Italia mercoledì sera, ilcontro la. Ormai acclarato l’addio di De, la partita di questa sera potrebbe rappresentare l’per diversi protagonisti neroverdi. QUI– Con l’obiettivo della Conference League ancora raggiungibile, Deschiererà il miglior undici disponibile per agguantare un risultate che avrebbe dell’incredibile. Out Magnanelli e Raspadori per noie muscolari, la difesa sarà composta dalla coppia di centrali Chiriches e Ferrari con Toljan e Kyruakopoulos sulle fasce. Sulla ...

Advertising

NatFan9 : ???? Roma and Bryan Reynolds can qualify for the Europa Conference League next season - Roma: 61 pts (Spezia - A) - S… - infoitsport : Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio: out Immobile e Milinkovic. Dubbio Raspadori - msg_emanuele : RT @ndl00: #Lazio, #Inzaghi ha convocato per il match contro il #Sassuolo anche #RaulMoro e #Bertini. #SassuoloLazio - EPLSL : #SerieA Inter Milan Vs Udinese Atalanta Vs AC Milan Bologna Vs Juventus Napoli Vs Verona Sassuolo Vs Lazio Spezia V… - 45acpjoe : RT @iuiu87: #Inzaghi aggregherà alla prima squadra per il #Sassuolo i giovani #Bertini (centrocampista) e #RaulMoro (attaccante) della #La… -