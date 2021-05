Advertising

Gazzettino : Pescatore attaccato da uno squalo a Fiumicino: «Con un colpo di coda ha rovesciato la barca» - _Carmen_I : RT @CorriereCitta: Choc a Fiumicino, pescatore attaccato da uno squalo: ecco cosa è successo - CorriereCitta : Choc a Fiumicino, pescatore attaccato da uno squalo: ecco cosa è successo - DamatoRicardo : Pescatore attaccato da uno squalo a Fiumicino: «Con un colpo di coda ha rovesciato la barca» - infoitinterno : Fiumicino, pescatore attaccato da uno squalo: “Ho visto la morte in faccia” -

Ultime Notizie dalla rete : Pescatore attaccato

Alessandro Sanna , è uned è stato portato in salvo da un peschereccio che si è accostato alla sua barca proprio qualche minuto prima che fosse ribaltata da un colpo di coda di uno squalo. 'Era 5 metri' raccontano ...Si sono vissuti attimi di vera paura nella mattinata di ieri a Fiumicino , vicino Roma , dove unsportivo di 49 anni, Alessandro Sanna , è statoda uno squalo , forse una verdesca . Tutto è successo in pochi, concitati istanti. Molto probabilmente lo squalo è stato attirato da ...Uscire in barca e rischiare la vita per essere stati attaccati da uno squalo. A Fiumicino, alle porte di Roma. «Ha dato un colpo di coda ed è riuscito a rovesciare la mia cinque metri, incredibile», ...Come nei più classici film “a tema” Alessandro ha visto la morte in faccia. Pescatore, 49 anni, l’altro ieri si è trovato a tu per tu con uno squalo a Fiumicino. O almeno sarebbe questa la ricostruzio ...