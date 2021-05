Mottarone | tragedia in funivia sul lago Maggiore | crolla la cabina | 8 morti e due bambini gravissimi

(Di domenica 23 maggio 2021)sullaStresa-, sulnella provincia di Verbania-Cusio-Ossola: unacon a bordo 11 passeggeri è caduta nel vuoto da uno dei punti più alti della linea, schiantandosi al suolo tra gli alberi: otto le persone morte, duesono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale a Torino con le eliambulanze, entrambi in codice rosso. L'incidente, secondo le primissime ricostruzioni, sarebbe stato causato dal cedimento di una fune nella parte più alta del tragitto: partendo dal, arriva fino a 1.491 metri d'altitudine in una "corsa" di 20 minuti.

