Milan, il tira e molla di Calhanoglu non è molto apprezzato (Di domenica 23 maggio 2021) Il Milan sembra non essere particolarmente contento di come Calhanoglu sta gestendo la situazione rinnovo. Ecco tutte le ultime notizie. Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 maggio 2021) Ilsembra non essere particolarmente contento di comesta gestendo la situazione rinnovo. Ecco tutte le ultime notizie.

Advertising

giuseppetanti : Ma si va in Champions se non si tira mai? #Milan #AtalantaMilan - oblivious0110 : @itselisy non cominciate ad attaccarvi a questi episodi, il milan non tira in porta e si vuole vincere così? sismo ridicoli - ROBERTAJUVE : #BolognaJuve ALL ULTIMA GIORNATA FINALMENTE PIRLO TIRA FUORI LE PALLE...RONALDO IN PANCHINA ...VINCIAMO 3-0 E SIAMO… - daus28762108 : @EL10juve Quindi posso malignamente pensare che lui contro il milan tira la gamba indietro o si da malato come un D… - TUTTOJUVE_COM : Calciomercato Juve, continua il tira e molla tra Çalhanoglu e il Milan: bianconeri alla finestra -