vita su MarteIn termini di grandi notizie scientifiche, questa è sicuramente fra le più importanti: c'è vita su Marte! Nell'articolo troverete una serie di rivelazioni sulla caduta di razzi e navicelle spaziali sulla Terra. L'allarmismo recente è stato parecchio giustificato. Ignoravamo che la NASA fu persino multata in Australia. Internet era in fermento la scorsa settimana quando è emersa la notizia erano stati individuati alcuni funghi sul Pianeta Rosso. Le forme di vita fungina erano state immortalate nelle foto scattate dai Rover della NASA quasi due decenni fa ma, in qualche modo, nessuno si è mai accorto. Nel documento pubblicato online dalla rivista Advances in Microbiology, si legge che le foto mostravano formazioni sferiche a forma di fungo, che si sono persino espanse di diametro su foto ...

Marte, gli scienziati trovano vita. Ma non i marziani. La NASA multata Meteo Giornale Marte, il rover cinese inizia a esplorare il pianeta Via all'esplorazione del Pianeta rosso da parte del rover cinese. Zhurong, il primo rover cinese su Marte, è sceso dalla sua piattaforma di atterraggio sulla superficie ...

