Marotta: "Inter la più forte. Futuro Conte? Sono ottimista" (Di domenica 23 maggio 2021) una sensazione agrodolce . Festeggiare è bellissimo, purtroppo però lo possiamo fare solo parzialmente. Molti tifosi Sono fuori e non posSono condividere con tifosi e squadra il momento dello scudetto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 23 maggio 2021) una sensazione agrodolce . Festeggiare è bellissimo, purtroppo però lo possiamo fare solo parzialmente. Molti tifosifuori e non poscondividere con tifosi e squadra il momento dello scudetto ...

Advertising

FBiasin : #Oriali è preoccupato? Sì. Come #Conte, #Marotta e il resto della dirigenza attende di conoscere i piani della prop… - FBiasin : #Conte vuole restare all'#Inter? Sì. #Marotta vuole restare all'#Inter? Sì. I due sono preoccupati? ...Sì. È in a… - sportli26181512 : #Marotta: “#Inter la più forte. Futuro #Conte? Sono ottimista”: Il dirigente nerazzurro prima dell’ultima di campio… - Mediagol : #Inter-#Udinese, Marotta: 'Orgogliosi per lo scudetto. Tifosi? Dispiace non condividere questa gioia con loro'… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Marotta: 'Il futuro di #Conte? Dobbiamo fare gli interessi dell'#Inter ma nel rispetto dei professionisti che ci lavorano. S… -