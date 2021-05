Lukaku in lacrime alla festa scudetto | «Avevo promesso a mio nonno che avrei vinto | ci sono riuscito»

(Di domenica 23 maggio 2021) A San Siro si festeggia lodell’Inter. In, in mezzo al campo, Romelu, consolato da Lautaro. Un’immagine commovente. L’attaccante belga ha spiegato a Dazn il motivo delle. “Sì, micommosso. Perché è stato un anno molto bello. L’anno scorso siamo andati vicini all’obiettivo. Ma in questa stagione ci siamo superati.orgoglioso di giocare per questa squadra. La foto di mioe mia nonna sulla maglietta? L’a mioquando è morto nel 2005 chequalcosa d’importante. E ci. Leper loro”. L'articolo ...

durante la festa per la conquista del 19esimo scudetto non ha trattenuto le. E ai microfoni di Dazn ha spiegato il perché... il dolce ricordo ? "Sì, mi sono commosso. Perché è stato un ...Perisic, Skriniar, Lautaro, Vecino e Hakimi si sono portati anche le bandiere dei rispettivi Paesi, mentre, che la maglia la teneva in mano, ha filmato ogni attimo. Applausi anche per lo staff ..."Può essere l'inizio di un ciclo vincente? Lo spero davvero. Adesso testa all'Europeo, poi dovremo essere ancora più forti di quest'anno, dobbiamo continuare a crescere". L'attaccante ha segnato 24 go ...Le lacrime di Romelu Lukaku durante la festa scudetto dell’Inter non passano inosservate e scandiscono quel momento di grande gioia e ...