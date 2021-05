Kevin Spacey torna a recitare con Franco Nero in un film su un uomo accusato di pedofilia (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo il collasso della sua carriera, Kevin Spacey tornerà a recitare in un film diretto da Franco Nero e interpreterà un detective che investiga su un presunto caso di pedofilia; il film sarà girato in Italia. Kevin Spacey tornerà a recitare e lo farà interpretando un detective che si trova a investigare su un presunto caso di pedofilia nel nuovo film diretto da Franco Nero. Il film in questione si intitolerà L'uomo che disegnò Dio, sarà diretto da Franco Nero e interpretato da Vanessa Redgrave ma, più di ogni altra cosa, sancirà il ritorno di Kevin ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo il collasso della sua carriera,tornerà ain undiretto dae interpreterà un detective che investiga su un presunto caso di; ilsarà girato in Italia.tornerà ae lo farà interpretando un detective che si trova a investigare su un presunto caso dinel nuovodiretto da. Ilin questione si intitolerà L'che disegnò Dio, sarà diretto dae interpretato da Vanessa Redgrave ma, più di ogni altra cosa, sancirà il ritorno di...

