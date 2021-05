EUROVISION, IL DIRETTORE DI RAI1: “LA VITTORIA DEI MANESKIN CONFERMA L’INTUIZIONE DI AMADEUS” (Di domenica 23 maggio 2021) Il DIRETTORE di RAI1 Stefano Coletta si era subito complimentato con i MANESKIN, all’annuncio della VITTORIA dell’Italia all’EUROVISION Song Contest 2021 dopo quel pazzesco e adrenalinico meccanismo di voto. Oggi ha festeggiato il record di ascolti in tv della manifestazione, ricordando la grande intuizione di AMADEUS che ha chiamato la rock band di “Zitti e buoni” nel cast dei big dell’ultimo Sanremo. Una doppia VITTORIA! Evviva @thisisMANESKIN! Evviva l’Italia che vince l’#EUROVISIONsongfestival2021! Evviva @RaiUno. Grazie a tutti i colleghi che hanno lavorato a questo grande evento che fa risplendere il servizio pubblico radiotelevisivo. Poi il riferimento ad AMADEUS, perfetto conduttore e innovativo ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 23 maggio 2021) IldiStefano Coletta si era subito complimentato con i, all’annuncio delladell’Italia all’Song Contest 2021 dopo quel pazzesco e adrenalinico meccanismo di voto. Oggi ha festeggiato il record di ascolti in tv della manifestazione, ricordando la grande intuizione diche ha chiamato la rock band di “Zitti e buoni” nel cast dei big dell’ultimo Sanremo. Una doppia! Evviva @thisis! Evviva l’Italia che vince l’#songfestival2021! Evviva @RaiUno. Grazie a tutti i colleghi che hanno lavorato a questo grande evento che fa risplendere il servizio pubblico radiotelevisivo. Poi il riferimento ad, perfetto conduttore e innovativo ...

Advertising

bubinoblog : EUROVISION, IL DIRETTORE DI RAI1: 'LA VITTORIA DEI MANESKIN CONFERMA L'INTUIZIONE DI AMADEUS' - ArmonioHG : Diapositiva in esclusiva del vice direttore di Rai1 in procinto di rianimare il suo capo dopo la vittoria dei Manes… - jaimelvannister : Eurovision 2022 in Italia con René Ferretti direttore artistico e Stanis La Rochelle presentatore, io ci spero. - melusimo_ : Senti Rai allora capiamoci: duo Cattelan-Cabello alla conduzione e Zanicchi opinionista, Achille Lauro direttore ar… - zayleria : Direttore artistico di Sanremo 2022 mi raccomando a scegliere le canzoni che dobbiamo vincere dentro casa il prossimo annooooooo #Eurovision -