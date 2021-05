Damiano dei Maneskin ha deciso di sottoporsi volontariamente a un test antidroga (Di domenica 23 maggio 2021) Maneskin, Eurovision: “Damiano farà test antidroga” Damiano David, cantante dei Maneskin, dopo il trionfo all’Eurovision 2021 si sottoporrà volontariamente ad un test antidroga per chiudere le polemiche sulle immagini relative all’ultima serata della kermesse. Il cantante è stato accusato di sniffare cocaina in diretta. Polemica sollevata dai francesi che è stata poi duramente smentita. Il frontman è stato ripreso con la testa china su un tavolino nell’arena di Rotterdam, nei Paesi Bassi. “Non uso droghe, si era rotto un bicchiere”, ha spiegato il cantante nella conferenza stampa di chiusura dell’evento. Le sue parole, evidentemente, non sono bastate. E l’Eurovision ha preso una posizione ufficiale. “Siamo al corrente ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021), Eurovision: “faràDavid, cantante dei, dopo il trionfo all’Eurovision 2021 si sottoporràad unper chiudere le polemiche sulle immagini relative all’ultima serata della kermesse. Il cantante è stato accusato di sniffare cocaina in diretta. Polemica sollevata dai francesi che è stata poi duramente smentita. Il frontman è stato ripreso con laa china su un tavolino nell’arena di Rotterdam, nei Paesi Bassi. “Non uso droghe, si era rotto un bicchiere”, ha spiegato il cantante nella conferenza stampa di chiusura dell’evento. Le sue parole, evidentemente, non sono bastate. E l’Eurovision ha preso una posizione ufficiale. “Siamo al corrente ...

