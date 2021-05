Covid, riaprono le palestre: le regole per allenarsi in sicurezza (Di domenica 23 maggio 2021) Il presidente Mario Draghi ha annunciato l’anticipo rispetto alla data prevista dell’1 giugno per il ritorno nelle strutture. Si riparte dal 24 maggio ma con un protocollo preciso da seguire per evitare i contagi: dal distanziamento alle mascherine ma anche l’uso degli spogliatoi, delle docce e degli attrezzi. Ecco cosa si può o non si può fare Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 maggio 2021) Il presidente Mario Draghi ha annunciato l’anticipo rispetto alla data prevista dell’1 giugno per il ritorno nelle strutture. Si riparte dal 24 maggio ma con un protocollo preciso da seguire per evitare i contagi: dal distanziamento alle mascherine ma anche l’uso degli spogliatoi, delle docce e degli attrezzi. Ecco cosa si può o non si può fare

Advertising

SkyTG24 : Covid, riaprono le palestre: le regole per allenarsi in sicurezza - ilcittadinomb : Covid, 22 maggio: riaprono i negozi nei centri commerciali nei weekend, ripartono gli impianti di risalita, torna i… - tuttoatalanta : Covid, riaprono i centri commerciali nel weekend - Colombo9luglio : da lunedì riaprono le palestre e ho quasi #nostalgia dei pomeriggi passati sul divano. ma sono contento: sono io… - Tg1Rai : In montagna riaprono gli impianti di risalita e al Tonale è tutto esaurito. #Covid #riaperture #pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid riaprono Mascherina e posate monouso, come saranno i centri estivi ROMA - Riaprono i centri estivi e il governo dà le regole per i gestori e per le famiglie per la sicurezza ... Referente Covid. Gli operatori, animatori e volontari dovranno essere "opportunamente ...

Dal 'registro delle presenze' all'obbligo di mascherine per bimbi e gestori: le linee per i centri estivi Covid, riaprono i centri commerciali nei weekend Primo giorno di apertura, nei fine settimana, dei centri commerciali. In queste foto, in particolare, alcune persone passeggiano nel centro ...

Covid: riaprono impianti al Tonale con 450 sciatori Agenzia ANSA Riaprono le palestre "Sono stati mesi duri" Il conto alla rovescia è partito: domani riaprono le palestre, mentre bisognerà attendere il primo luglio per il via libera alle piscine al chiuso (all’aperto si sono riattivate il 15 maggio). Barbara ...

Finalmente la normalità Ora però i ristori Alba . Ballanti* Finalmente riapriamo anche noi! Dopo mesi di battaglie anche noi titolari di un’attività nei centri. commerciali siamo tornati a lavorare nei fine settimana. S ...

ROMA -i centri estivi e il governo dà le regole per i gestori e per le famiglie per la sicurezza ... Referente. Gli operatori, animatori e volontari dovranno essere "opportunamente ...i centri commerciali nei weekend Primo giorno di apertura, nei fine settimana, dei centri commerciali. In queste foto, in particolare, alcune persone passeggiano nel centro ...Il conto alla rovescia è partito: domani riaprono le palestre, mentre bisognerà attendere il primo luglio per il via libera alle piscine al chiuso (all’aperto si sono riattivate il 15 maggio). Barbara ...Alba . Ballanti* Finalmente riapriamo anche noi! Dopo mesi di battaglie anche noi titolari di un’attività nei centri. commerciali siamo tornati a lavorare nei fine settimana. S ...