Classifica smartphone più venduti nel Q1 | iPhone 12 surclassa tutti

(Di domenica 23 maggio 2021) Quali potrebbero essere glipiùda inizio anno? La risposta arriva da Counterpoint Research Global Handset Model Tracker, rivelando che il podio è stato conquistato da12, in ognuno dei tre posti disponibili. Nel Q1 2021 il mercato in questione ha fatto registrare una fatturazione di oltre cento miliardi di dollari, a partire proprio dai prodotti Apple, che l’hanno fatta da padrona.12 Pro Max ha guidato la speciale, accompagnato da12 e12 Pro.11 si aggiudica il quarto posto, mentre12 Mini eSE 2020 finiscono rispettivamente al sesto e decimo posto. Fanno parte dellaanche i Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il ...

Advertising

AndroidZine : Migliori smartphone LG: la classifica di aprile 2021 - cellicom : Ecco la classifica degli smartphone più venduti di inizio anno: dominano gli iPhone - TechBizIT : Con il lockdown e la crisi dei chip aumentano i prezzi di notebook, tv e smartphone: ecco la classifica dei rincari - 24h_Tecnologia : Ecco la classifica degli smartphone più venduti di inizio anno: dominano gli iPhone: Sono gli iPhone a dominare le… - IAmNobody2You : Gli iPhone 12 sono gli smartphone più venduti del 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica smartphone

(agg Matteo Fantozzi) RISULTATI SERIE A,/ L'arrivederci del Benevento, diretta gol live ... vale a dire installando l'applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet oper la ...Gasperini punterà sull'Atalanta migliore per chiudere al secondo posto ladi Serie A. ... Per farlo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, o ancora sue tablet ...Diretta Legnago Salus Ravenna, risultato finale 3-0: i veneti si salvano bissando il successo dell'andata e condannano i romagnoli alla retrocessione.Diretta Paganese Bisceglie, risultato finale 3-2: i campani ribaltano la sconfitta dell'andata e, grazie alla migliore classifica nel girone C, si salvano.