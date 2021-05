Caldo africano e pioggia, meteo divide l’Italia in due (Di domenica 23 maggio 2021) Con l’inizio della prossima settimana il nostro Paese si troverà ancora una volta, come è spesso capitato in questa bizzarra primavera, divisa in due. Da una parte troveremo l’anticiclone africano a garantire un tempo stabile e Caldo, dall’altra il flusso instabile nordatlantico, che darà vita a forti piogge e temporali. Il team del sito www.iLmeteo.it informa che dopo una domenica in gran parte soleggiata, lunedì 24 maggio una perturbazione atlantica impatterà sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge diffuse e qualche temporale. Sul resto d’Italia ci penserà l’anticiclone africano a portare il bel tempo e soprattutto un clima decisamente estivo: Roma toccherà i 30°C, Foggia li supererà abbondantemente come molte altre città del Sud, soprattutto siciliane. La perturbazione poi sfilerà rapidamente ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Con l’inizio della prossima settimana il nostro Paese si troverà ancora una volta, come è spesso capitato in questa bizzarra primavera, divisa in due. Da una parte troveremo l’anticiclonea garantire un tempo stabile e, dall’altra il flusso instabile nordatlantico, che darà vita a forti piogge e temporali. Il team del sito www.iL.it informa che dopo una domenica in gran parte soleggiata, lunedì 24 maggio una perturbazione atlantica impatterà sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge diffuse e qualche temporale. Sul resto d’Italia ci penserà l’anticiclonea portare il bel tempo e soprattutto un clima decisamente estivo: Roma toccherà i 30°C, Foggia li supererà abbondantemente come molte altre città del Sud, soprattutto siciliane. La perturbazione poi sfilerà rapidamente ...

